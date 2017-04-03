Dieser Indikator färbt die Kerzen in verschiedenen Farben je nach der Kraft und der Richtung des Trends, dazu wird noch die Kanäle Keltners verwendet.

Zugrunde des Indikators - fünf symmetrische Kanäle Keltners mit verschiedenen Werten der Eingangsparameter der Deviation. Der Durchbruch des Kanals mit dem großen Wert der Deviation bringt zu heller Färbung der Kerzen. Für einen wachsenden Markt werden die Schattierungen grün-hellgrüne Farben, und für einen fallenden rot-rosa-braun verwendet.

Insgesamt wurden es fünf Ebenen der Abweichungen und zehn Farben für die Abbildung des Trends verwendet. Beim Fehlen des Durchbruchs der schwächsten Ebene der Deviation werden die Kerzen nicht gefärbt und haben die gewöhnliche Farbenzusammenstellung.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in<Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

‌

in Abb.1. Der Indikator ColorKeltnerCandles‌