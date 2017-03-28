Participe de nossa página de fãs
ColorKeltnerCandles - indicador para MetaTrader 5
- 2841
Este indicador pinta as velas em cores diferentes, dependendo da força e direção da tendência, utilizando os canais Keltner.
Na base do indicador, há cinco canais simétricos de Keltner com diferentes valores quanto a parâmetros de entrada. Aqui, um rompimento de canal com desvio grande torna a coloração da velas mais clara. Para o mercado crescente envolvidos tons verdes e para o decrescente, vermelho-rosa-marrom.
No total, apenas são usados cinco níveis e dez cores para exibir a tendência. Se não houver rompimento do nível mais fraco, os desvios de vela não serão pintados e terão uma coloração comum.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorKeltnerCandles
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17842
São usadas duas MA, uma MACD e uma CCI. OnTradeTransaction é usado para obter o tempo de abertura da posição.ColorXWPR_Histogram_HTF
Indicador ColorXWPR_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.