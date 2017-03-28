CodeBaseSeções
Indicadores

ColorKeltnerCandles - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2841
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Este indicador pinta as velas em cores diferentes, dependendo da força e direção da tendência, utilizando os canais Keltner.

Na base do indicador, há cinco canais simétricos de Keltner com diferentes valores quanto a parâmetros de entrada. Aqui, um rompimento de canal com desvio grande torna a coloração da velas mais clara. Para o mercado crescente envolvidos tons verdes e para o decrescente, vermelho-rosa-marrom.

No total, apenas são usados cinco níveis e dez cores para exibir a tendência. Se não houver rompimento do nível mais fraco, os desvios de vela não serão pintados e terão uma coloração comum.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no diretório_de_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorKeltnerCandles‌

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17842

