本指标根据趋势的强弱和方向使用不同的颜色绘制烛形，使用了 Keltner 通道。

本指标基于5个对称的 Keltner 通道，它们在输入参数中有不同的偏差数值。如果更高偏差的通道中断，柱形就是亮色。对于上涨的市场，使用的是绿色和黄绿色，对于下跌的市场，使用的是红色，粉色和棕色。

在指标中使用了5个偏差水平，对于趋势的显示使用了10种颜色。如果没有突破最低的偏差水平，烛形的颜色就不会改变。

指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的使用已经在文章 "在中间计算中不使用额外缓冲区平均价格序列" 中有详细描述。

图1. ColorKeltnerCandles‌ 指标