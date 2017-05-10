コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorXWPR_Histogram_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorXWPR_Histogram指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたColorXWPR_Histogram.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　ColorXWPR_Histogram_HTF‌指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17836

