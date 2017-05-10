コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_XOSignal_ReOpen - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
988
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.46 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XOSignal.mq5 (20.53 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_XOSignal_ReOpen.mq5 (27.98 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Exp_XOSignal_ReOpen取引システムはXOSignal指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。さらに、ポジション内の最後の取引の利益ポイントがEA入力パラメータで指定された閾値を超える場合は、ポジションの金額が調整されます。

ポジションスケーリングに関する情報はスケール数 / 最後の取引の価格 / 最後の取引の数量の形式で取引への文字列コメントに格納されます。

エキスパートアドバイザーを適切にコンパイルするには、コンパイル済みのXOSignal.ex5ファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに保存する必要があります。

XOSignal.ex5指標はコンパイル後にExp_XOSignal_ReOpen.ex5エキスパートファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、エキスパートの実行可能ファイルにこれらの指標を含めるための対応するコードがEAコードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- 指標をEAコードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\XOSignal.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//---- XOSignal指標ハンドルの取得
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\XOSignal",Range,IPC);

したがって、エキスパートのコンパイルされた実行可能ファイルは、他の取引端末上で指標なしでそれ自体で使用することができます。

下記の検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例


H8での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17684

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つICHI_OSC指標です。

KhaosAssault_HTF KhaosAssault_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKhaosAssault指標です。

JuiceZ JuiceZ

OSMAオシレータを使用した金融資産のボラティリティの指標です。

ColorSTD_Histogram_HTF ColorSTD_Histogram_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorSTD_Histogram指標です。