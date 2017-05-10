コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

KhaosAssault_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
793
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKhaosAssault指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたKhaosAssault指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　KhaosAssault_HTF指標

図1　KhaosAssault_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17677

ThreeCandles ThreeCandles

ThreeCandles指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。

FigureBuilder FigureBuilder

このツールはチャート内での図形の描画を可能にします。

ICHI_OSC_HTF ICHI_OSC_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つICHI_OSC指標です。

Exp_XOSignal_ReOpen Exp_XOSignal_ReOpen

Exp_XOSignal_ReOpen取引システムは、XOSignal指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。