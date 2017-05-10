無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
KhaosAssault_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 793
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つKhaosAssault指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされたKhaosAssault指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 KhaosAssault_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17677
ThreeCandles
ThreeCandles指標は、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。FigureBuilder
このツールはチャート内での図形の描画を可能にします。
ICHI_OSC_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つICHI_OSC指標です。Exp_XOSignal_ReOpen
Exp_XOSignal_ReOpen取引システムは、XOSignal指標シグナルに基づいて、トレンドによるスケーリングを行います。