通常计算 MACD 时需要添加一条信号线这是使用了很长时间的交易系统, 有其优点。但当它进入宽带行情时, 这种方式有些乏力 (无法宽带行情中检测出假信号)此版本使用 dsl (不连续信号线), 且用两条信号线替代一条。这样, 它引入了级别和信号线, 从测试来看, 似乎可以更好地规避假信号, 并且可用于 (短线) 反转检测。像往常一样, 建议使用前进行测试。





