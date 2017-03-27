Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Dsl - macd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1051
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Habitualmente, MACD se calcula con adición de una línea de señal.
Esta sistema comercial se utiliza desde hace tiempo y tiene sus ventajas. Pero este método no es suficiente cuando se trata de los mercados en flat (no permite filtrar las señales falsas en estos mercados).
En esta versión se utiliza DSL (línea de señal descontinua), y en vez de usar una señal, se utilizan dos. De esta manera, como si se introducen los niveles, así como las líneas de señal. Juzgando por los resultados de las pruebas, este indicador se ve mejor en cuanto a la filtración de las señales falsas, y puede utilizarse para detectar las reversas. Como es habitual, yo recomiendo testear minuciosamente el indicador antes de usarlo en el mercado.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/17613
Ejemplo de determinación del momento cuando la orden pendiente se ha activado.Dsl - RSI
Dsl (líneas de señal descontinuas) - RSI.
Devuelve el beneficio de la posición en puntos a base del historial de trading.CDir (MT5) - clase para obtener el índice del catálogo
La clase CDir sirve para obtener los datos sobre lo archivos y carpetas fuera del «entorno protegido» (sandbox) de MQL5, como el comando Dir de MS-DOS. Se emplea la llamada a las DLL de sistema, por eso es necesario permitir su uso.