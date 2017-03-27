Ejemplo de determinación del momento cuando la orden pendiente se ha activado.

Devuelve el beneficio de la posición en puntos a base del historial de trading.

La clase CDir sirve para obtener los datos sobre lo archivos y carpetas fuera del «entorno protegido» (sandbox) de MQL5, como el comando Dir de MS-DOS. Se emplea la llamada a las DLL de sistema, por eso es necesario permitir su uso.