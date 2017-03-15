MACD обычно вычисляется с добавлением одной сигнальной линии.

Такая торговая система используется давно и имеет свои достоинства. Но этот способ недостаточен, когда дело доходит до рынков в боковике (он не дает отфильтровывать ложные сигналы на таких рынках).

В этой версии используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо того, чтобы использовать один сигнал, используются два. Таким образом как бы вводятся уровни, а также сигнальные линии. Судя по результатам тестов, такой индикатор выглядит лучше в части отфильтровывания ложных сигналов и может использоваться при обнаружении разворотов. Как обычно, я советую тщательно тестировать индикатор перед тем, как использовать на рынке.







