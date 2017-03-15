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Индикаторы

Dsl - macd - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2513
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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MACD обычно вычисляется с добавлением одной сигнальной линии.

Такая торговая система используется давно и имеет свои достоинства. Но этот способ недостаточен, когда дело доходит до рынков в боковике (он не дает отфильтровывать ложные сигналы на таких рынках).
В этой версии используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо того, чтобы использовать один сигнал, используются два. Таким образом как бы вводятся уровни, а также сигнальные линии. Судя по результатам тестов, такой индикатор выглядит лучше в части отфильтровывания ложных сигналов и может использоваться при обнаружении разворотов. Как обычно, я советую тщательно тестировать индикатор перед тем, как использовать на рынке.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17613

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