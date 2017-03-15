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Dsl - macd - индикатор для MetaTrader 5
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MACD обычно вычисляется с добавлением одной сигнальной линии.
Такая торговая система используется давно и имеет свои достоинства. Но этот способ недостаточен, когда дело доходит до рынков в боковике (он не дает отфильтровывать ложные сигналы на таких рынках).
В этой версии используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо того, чтобы использовать один сигнал, используются два. Таким образом как бы вводятся уровни, а также сигнальные линии. Судя по результатам тестов, такой индикатор выглядит лучше в части отфильтровывания ложных сигналов и может использоваться при обнаружении разворотов. Как обычно, я советую тщательно тестировать индикатор перед тем, как использовать на рынке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17613
Новая версия индикатора Quantile bands.Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием
Schaff trend cycle с регулируемым сглаживанием.
Двойной стохастик от RSI с плавающими уровнями.Dsl - stochastic
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - стохастик для MetaTrader 5.