O MACD é normalmente calculado com adição de uma linha de sinal.

Tal sistema de trading tem sido usado há muito tempo e tem seus próprios méritos. Mas este método não é suficiente quando o negocio se trata de mercados em movimento lateral, uma vez que ele não filtra sinais falsos nos mercados.

Esta versão usa DSL (linha de sinal intermitente), em vez de implementar um sinal, utiliza dois. Dessa maneira, são, digamos assim, inseridos os níveis e as linhas de sinal. A julgar pelos resultados dos testes, este indicador parece melhor em termos de filtragem de sinais falsos e pode ser usado para a detecção de reversões. Como de costume, eu recomendo que você teste exaustivamente o indicador antes usá-lo no mercado.







