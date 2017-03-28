Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Dsl - macd - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1505
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O MACD é normalmente calculado com adição de uma linha de sinal.
Tal sistema de trading tem sido usado há muito tempo e tem seus próprios méritos. Mas este método não é suficiente quando o negocio se trata de mercados em movimento lateral, uma vez que ele não filtra sinais falsos nos mercados.
Esta versão usa DSL (linha de sinal intermitente), em vez de implementar um sinal, utiliza dois. Dessa maneira, são, digamos assim, inseridos os níveis e as linhas de sinal. A julgar pelos resultados dos testes, este indicador parece melhor em termos de filtragem de sinais falsos e pode ser usado para a detecção de reversões. Como de costume, eu recomendo que você teste exaustivamente o indicador antes usá-lo no mercado.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17613
Exemplo, determinação do momento em que foi ativada a ordem pendente.Dsl - RSI
Dsl (linhas de sinal intermitentes) - RSI.
Retorna o lucro da posição em pontos com base no histórico de negociação.CDir (MT5) - classe para obter a tabela de conteúdo do diretório
A classe CDir é projetada para obter informações sobre os arquivos e pastas fora da "área restrita" MQL5 como o comando MS-DOS Dir. Envolve a chamada de DLL de sistema, por isto, deve ser autorizada sua utilização.