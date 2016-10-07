無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA Fan - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 930
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MA指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。
- 等差数列
- 等比数列
- フィボナッチの数列
- レオナルドの数列
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1750
Damiani_volatmeter
着色された雲の形で表示されるボラティリティメーターRange Ratio（レンジ比）
短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。
RSI Fan
RSI指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。ストキャスティクファン
ストキャスティクスのファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。