コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA Fan - MetaTrader 5のためのインディケータ

--- | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
930
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
afanma.mq5 (4.83 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

MA指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。

  • 等差数列
  • 等比数列
  • フィボナッチの数列
  • レオナルドの数列

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1750

Damiani_volatmeter Damiani_volatmeter

着色された雲の形で表示されるボラティリティメーター

Range Ratio（レンジ比） Range Ratio（レンジ比）

短期取引のための指標で、ポジション決済のシグナルか参入フィルタとして使用できます。

RSI Fan RSI Fan

RSI指標のファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。

ストキャスティクファン ストキャスティクファン

ストキャスティクスのファンで、期間は4種類の数列のいずれかによって定義されます。