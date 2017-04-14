無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah Attar Win - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 976
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—Ahmad Waddah Attar、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは買い指値注文 (BuyLimit) と売り指値注文 (SellLimit)を使って取引します。価格が未決注文に近づくと：
if((m_symbol.Ask()-LastBuyLimitPrice)<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot очень близко
m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));
if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLotに非常に近い
m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));
m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));
if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLotに非常に近い
m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));
あと一つの未決注文を出します。
出された注文の直近の価格を取得するにはOnTradeTransaction()を使います。
//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- 取引タイプを列挙型の値として取得する
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
Print(EnumToString(type));
//--- 取引の場合 - 取引を履歴に追加した結果
if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
{
long order_type =0;
double order_price =0.0;
double order_volume =0.0;
string order_symbol ="";
long order_magic =0;
if(OrderSelect(trans.order)) // 未決注文を選択する
{
order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
}
else
return;
if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
{
if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
{
LastBuyLimitPrice=order_price;
LastBuyLimitLot=order_volume;
}
if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
{
LastSellLimitPrice=order_price;
LastSellLimitlLot=order_volume;
}
}
}
}
//| TradeTransaction関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
const MqlTradeRequest &request,
const MqlTradeResult &result)
{
//--- 取引タイプを列挙型の値として取得する
ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
Print(EnumToString(type));
//--- 取引の場合 - 取引を履歴に追加した結果
if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
{
long order_type =0;
double order_price =0.0;
double order_volume =0.0;
string order_symbol ="";
long order_magic =0;
if(OrderSelect(trans.order)) // 未決注文を選択する
{
order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
}
else
return;
if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
{
if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
{
LastBuyLimitPrice=order_price;
LastBuyLimitLot=order_volume;
}
if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
{
LastSellLimitPrice=order_price;
LastSellLimitlLot=order_volume;
}
}
}
}
2015.06.07から2016.12.31までのEURUSD、M15のテスト - "Every Tick（全ティック）"モード、初期入金10000：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17339
e-TurboFx
同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。MA Reverse
移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。
up3x1_premium_v2M
現在の期間での2つのiMAとPERIOD_D1での1つの iMA。Bull vs Medved
このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。