コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Waddah Attar Win - MetaTrader 5のためのエキスパート

waddahattar | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
976
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者Ahmad Waddah AttarMQL5コ―ドの著者barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは買い指値注文 (BuyLimit) と売り指値注文 (SellLimit)を使って取引します。価格が未決注文に近づくと

   if((m_symbol.Ask()-LastBuyLimitPrice)<=5*m_symbol.Point()) // FirstLot очень близко
      m_trade.BuyLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastBuyLimitPrice-ExtStep));

   if((LastSellLimitPrice-m_symbol.Bid())<=5*m_symbol.Point()) // FirstLotに非常に近い
      m_trade.SellLimit(LastBuyLimitLot+IncLot,m_symbol.NormalizePrice(LastSellLimitPrice+ExtStep));

あと一つの未決注文を出します。 

出された注文の直近の価格を取得するにはOnTradeTransaction()を使います。

//+------------------------------------------------------------------+
//| TradeTransaction関数                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
  {
//--- 取引タイプを列挙型の値として取得する
   ENUM_TRADE_TRANSACTION_TYPE type=trans.type;
   Print(EnumToString(type));
//--- 取引の場合 - 取引を履歴に追加した結果
   if(type==TRADE_TRANSACTION_ORDER_ADD)
     {
      long     order_type        =0;
      double   order_price       =0.0;
      double   order_volume      =0.0;
      string   order_symbol      ="";
      long     order_magic       =0;
      if(OrderSelect(trans.order)) // 未決注文を選択する
        {
         order_type=OrderGetInteger(ORDER_TYPE);
         order_price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
         order_volume=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL);
         order_symbol=OrderGetString(ORDER_SYMBOL);
         order_magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC);
        }
      else
         return;
      if(order_symbol==m_symbol.Name() && order_magic==m_magic)
        {
         if(order_type==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT)
           {
            LastBuyLimitPrice=order_price;
            LastBuyLimitLot=order_volume;
           }
         if(order_type==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT)
           {
            LastSellLimitPrice=order_price;
            LastSellLimitlLot=order_volume;
           }
        }
     }
  }

2015.06.07から2016.12.31までのEURUSD、M15のテスト - "Every Tick（全ティック）"モード、初期入金10000：

Waddah Attar Winテスター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17339

e-TurboFx e-TurboFx

同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。

MA Reverse MA Reverse

移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

現在の期間での2つのiMAとPERIOD_D1での1つの iMA。

Bull vs Medved Bull vs Medved

このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。