これは私の初期の指標の1つで、もはや使用されていません。しかし、私はそれを発表することに決めました 。おそらくですが、それは誰かにとって有用かもしれません。ところで、この指標は2008年のATSチャンピオンシップで私のEAで使用され、まともな結果を示していました。<MQL4の場合、このコードは2008年に公開されています。

私は、DCOS（DC2008による）、BullsPowerとBearsPowerの3つの指標と一緒に価格表を検討している際に規則性に気づきました。指標の同じパターンで価格の逆転が発生します。その結果、シグナル指標（生成器）が発生し、価格の動きの方向性が示されました。シグナルは1つ前のバーで形成され、売りは黄、買いは青で着色されています。同時に、赤い点は正方形で囲まなければなりません。さもなければ、シグナルは未確認であると考えられます。

図1 「DCシグナル」シグナル生成器





ヒント：