無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
「DCシグナル」シグナル生成器 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1097
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは私の初期の指標の1つで、もはや使用されていません。しかし、私はそれを発表することに決めました 。おそらくですが、それは誰かにとって有用かもしれません。ところで、この指標は2008年のATSチャンピオンシップで私のEAで使用され、まともな結果を示していました。<MQL4の場合、このコードは2008年に公開されています。
私は、DCOS（DC2008による）、BullsPowerとBearsPowerの3つの指標と一緒に価格表を検討している際に規則性に気づきました。指標の同じパターンで価格の逆転が発生します。その結果、シグナル指標（生成器）が発生し、価格の動きの方向性が示されました。シグナルは1つ前のバーで形成され、売りは黄、買いは青で着色されています。同時に、赤い点は正方形で囲まなければなりません。さもなければ、シグナルは未確認であると考えられます。
図1 「DCシグナル」シグナル生成器
ヒント：
- 指標の操作を観察し、シグナルが現れてもポジションを急いで開いてはいけません。事実は、シグナルは取り消しされかねるということです。
- シグナルをさまざまな時間枠で分析なさってください。H1、H4、D1を使うのが最善です。
- この生成器をフラクタル指標と組み合わせてご使用なさるようお勧めします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17176
ストキャスティクRSI（OMA）
RSI（oma）の7つの可能なタイプのストキャスティクスです。ステップストキャスティクス2
再描画なしのステップストキャスティクス指標の新しいバージョンです。
10ピップEURUSD
このエキスパートアドバイザーは、前日のハイおよびローブレイクアウトで取引します。再帰的な（二重）平滑化されたストキャスティクス
この再帰的な（二重）平滑化されたストキャスティクスは、深さ15までの二重平滑化されたストキャスティクスの計算を可能にします。