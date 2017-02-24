und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Sender von DC signals - Indikator für den MetaTrader 5
Das ist einer meiner ersten Indikatoren, den ich seit langem nicht mehr verwende. Allerdings wollte ich ihn trotzdem veröffentlichen, wer weiß, vielleicht kann er jemandem vom Nutzen sein. Auf der Meisterschaft der ATS 2008 wurde dieser Indikator in meinem Expert Advisor verwendet und hat sich bewährt. Für MQL4 wurde dieser Code 2008 veröffentlicht.
Wenn ich mir die Preischarts und drei Indikatoren - DCOS (Autor DC2008), BullsPower und BearsPower, gleichzeitig angeschaut habe, habe ich bemerkt, dass sich der Preis immer beim Auftreten der gleichen Muster auf den Indikatoren umkehrte. Dies lief in einen Indikator (Signalsender) hinaus, der die mögliche Richtung der Preisbewegung anzeigt. Die Signale werden auf dem vorherigen Balken gebildet, gelb — Verlauf, blau — Kauf. Dabei muss um die roten Punkte ein Quadrat sein, andernfalls gilt das Signal als nicht bestätigt.
Abb. 1. Sender von DC signals
Tipps:
- Beobachten Sie den Indikator, und wenn ein Signal auftritt, warten Sie mit dem Eröffnen einer Position kurz ab. Denn das Signal kann auch gecancelt werden.
- Analysieren Sie Signale auf verschiedenen Timeframes. Am besten sind H1, H4 und D1 zu verwenden.
- Ich empfehle, diesen Signalsender zusammen mit dem Fractals Indikator zu verwenden.
