这是我的第一个指标, 现已不再使用。不过, 我决定发表它 — 也许, 它也许对某些人还是有用的。顺便说一下, 这个指标在 2008 年 ATS 锦标赛期间已在我的 EA 中应用, 并且显示出良好的结果。MQL4 的代码已于 2008 发表。

当考虑价格图表和三个指标时: DCOS (DC2008), BullsPower 和 BearsPower, 我注意到一个规律: 所有指标处于相同模式时, 价格发生反转。信号指标 (发生器) 中的这一结果, 示意可能的价格走势方向。信号在前一根柱线上形成, 并且着色, 分别是: 黄色 — 卖出, 蓝色 — 买入。与此同时, 红点必须包围在正方形中, 否则信号被认为是未确认的。

图例. 1. "DC 信号" 信号发生器





温馨提示: