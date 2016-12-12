Это один из моих первых индикаторов, которым давно уже не пользуюсь. Однако решил его выложить — может, кому и пригодится. Кстати, на чемпионате по АТС 2008 этот индикатор был использован в моём советнике и показал себя вполне достойно. Для MQL4 этот код был опубликован в 2008 году.

Рассматривая совместно графики цен и трёх индикаторов: DCOS (автор DC2008) и BullsPower с BearsPower, заметил одну закономерность: разворот цены происходит при одних и тех же паттернах на индикаторах. В результате получился индикатор (генератор) сигналов, который показывает возможное направление движения цены. Сигналы формируются на предыдущем баре, а по цвету соответственно: желтый — продажа, голубой — покупка. При этом красные точки должны быть обведены квадратиком, иначе сигнал считается не подтверждённым.

Рис. 1. Генератор сигналов DC signals





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