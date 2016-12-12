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Генератор сигналов DC signals - индикатор для MetaTrader 5
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Это один из моих первых индикаторов, которым давно уже не пользуюсь. Однако решил его выложить — может, кому и пригодится. Кстати, на чемпионате по АТС 2008 этот индикатор был использован в моём советнике и показал себя вполне достойно. Для MQL4 этот код был опубликован в 2008 году.
Рассматривая совместно графики цен и трёх индикаторов: DCOS (автор DC2008) и BullsPower с BearsPower, заметил одну закономерность: разворот цены происходит при одних и тех же паттернах на индикаторах. В результате получился индикатор (генератор) сигналов, который показывает возможное направление движения цены. Сигналы формируются на предыдущем баре, а по цвету соответственно: желтый — продажа, голубой — покупка. При этом красные точки должны быть обведены квадратиком, иначе сигнал считается не подтверждённым.
Рис. 1. Генератор сигналов DC signals
Советы:
- Понаблюдайте за работой индикатора и при появлении сигнала не торопитесь открывать позицию. Дело в том, что сигнал может быть отменён.
- Анализируйте сигналы на разных таймфреймах. Лучше всего использовать H1, H4 и D1.
- Рекомендую использовать этот генератор совместно с индикатором Fractals.
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