アリゲーター - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1043
-
アイディアの著者 — Vitaly, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.
iAlligator（アリゲーター）指標とiFractals（フラクタル）指標に基づく取引です。マーチンゲール
From the アイディアの著者:
一般的に、そのアイデアは簡単です。線が一定の方法でグループ化されるとシグナルがすぐに生成されます。通常どおりにフラクタルを使用して確認します。
機能はすべて無効にすることができます。つまり、参入を無効にして、指標によってエグジットし、トレイル注文してマーチンゲールのみを残し、Uncle Coleが到着する前に思いとどまらずに「戦利品を刈る」ことができます。
それは、最適化中に、アリゲーターとフラクタルによる参入で初期入金の3〜9％のドローダウンを持つ良好な利益を示しました。トレーリングは有効、マーチンゲールは無効でした。
必要に応じて、リスクを減らし、最大ロットなどを制限することが可能です。
ご自分でいろいろお試しください 。気に入られることと思います。
私の経験からですが、M30以上でお試しになってみてください。
2016.01.29から2016.12.04までのEURUSD、H1のテスト結果：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17156
