アイディアの著者 — Vitaly, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

iAlligator（アリゲーター）指標とiFractals（フラクタル）指標に基づく取引です。マーチンゲール

From the アイディアの著者:

一般的に、そのアイデアは簡単です。線が一定の方法でグループ化されるとシグナルがすぐに生成されます。通常どおりにフラクタルを使用して確認します。

機能はすべて無効にすることができます。つまり、参入を無効にして、指標によってエグジットし、トレイル注文してマーチンゲールのみを残し、Uncle Coleが到着する前に思いとどまらずに「戦利品を刈る」ことができます。

それは、最適化中に、アリゲーターとフラクタルによる参入で初期入金の3〜9％のドローダウンを持つ良好な利益を示しました。トレーリングは有効、マーチンゲールは無効でした。

必要に応じて、リスクを減らし、最大ロットなどを制限することが可能です。

ご自分でいろいろお試しください 。気に入られることと思います。