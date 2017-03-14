コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

アリゲーター - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vitalya_1983
Vladimir Karputov
1043
(26)
アイディアの著者 — Vitaly, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.  

iAlligator（アリゲーター）指標とiFractals（フラクタル）指標に基づく取引です。マーチンゲール

From the アイディアの著者:

一般的に、そのアイデアは簡単です。線が一定の方法でグループ化されるとシグナルがすぐに生成されます。通常どおりにフラクタルを使用して確認します。

機能はすべて無効にすることができます。つまり、参入を無効にして、指標によってエグジットし、トレイル注文してマーチンゲールのみを残し、Uncle Coleが到着する前に思いとどまらずに「戦利品を刈る」ことができます。

それは、最適化中に、アリゲーターとフラクタルによる参入で初期入金の3〜9％のドローダウンを持つ良好な利益を示しました。トレーリングは有効、マーチンゲールは無効でした。

必要に応じて、リスクを減らし、最大ロットなどを制限することが可能です。

ご自分でいろいろお試しください 。気に入られることと思います。

 私の経験からですが、M30以上でお試しになってみてください。

2016.01.29から2016.12.04までのEURUSD、H1のテスト結果：

アリゲーターテスター

