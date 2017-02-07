请观看如何免费下载自动交易
思路提供者 — Vitaly, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
交易基于两个指标: iAlligator (鳄鱼), iFractals (分形)。马丁格尔。
来自作者的思路:
一般来说, 这个思路很简单。一旦指标线以特定方式分组, 则产生信号。使用分形确认, 正如一般情况。
所有功能均可禁用。也就是说, 禁止入场, 通过指标离场, 尾随, 只剩下马丁格尔, 您可以无意间在 Cole 大叔到来之前 "抢走战利品" :)）
它在优化期间显示出良好的盈利, 回撤为资金的 3-9％, 通过鳄鱼和分形入场, 尾随启用且禁用马丁格尔。
如有必要, 可进一步降低风险, 限制最大手数, 等等。
自行实验 - 您会喜欢它。
从我这里: 尝试 M30 时间帧或更高。
测试结果 品种 EURUSD H1, 自 2016.01.29 到 2016.12.04:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17156
