思路提供者 — Vitaly, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。

交易基于两个指标: iAlligator (鳄鱼), iFractals (分形)。马丁格尔。

来自作者的思路:

一般来说, 这个思路很简单。一旦指标线以特定方式分组, 则产生信号。使用分形确认, 正如一般情况。

所有功能均可禁用。也就是说, 禁止入场, 通过指标离场, 尾随, 只剩下马丁格尔, 您可以无意间在 Cole 大叔到来之前 "抢走战利品" :)）

它在优化期间显示出良好的盈利, 回撤为资金的 3-9％, 通过鳄鱼和分形入场, 尾随启用且禁用马丁格尔。

如有必要, 可进一步降低风险, 限制最大手数, 等等。

自行实验 - 您会喜欢它。