Автор идеи: Виталий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Торговля по индикаторам: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Мартингейл.

От автора идеи:

В общем идея проста. Как только линии группируются определенным образом, подается сигнал. Подтверждаем фракталом, а дальше как обычно.

Все функции можно отключить. То есть выключить вход, выход по индикаторам, трелинг, оставить только мартингейл и можно бездумно "косить бабло" до прихода дяди Коли:))

При оптимизации с включенным входом на Аллигаторе и Фрактале, трейлингом и выключенными мартингелом, входом на индикаторе дает неплохую прибыль при просадках 3-9% от начального депо.

При желании можно увеличивать риски, ограничивать максимальные ставки и т.д.

Сами поэкспериментируйте - понравится.