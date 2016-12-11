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Alligator - эксперт для MetaTrader 5

Vitalya_1983 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3213
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Виталий

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Торговля по индикаторам: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Мартингейл.

От автора идеи:

В общем идея проста. Как только линии группируются определенным образом, подается сигнал. Подтверждаем фракталом, а дальше как обычно.

Все функции можно отключить. То есть выключить вход, выход по индикаторам, трелинг, оставить только мартингейл и можно бездумно "косить бабло" до прихода дяди Коли:))

При оптимизации с включенным входом на Аллигаторе и Фрактале, трейлингом и выключенными мартингелом, входом на индикаторе дает неплохую прибыль при просадках 3-9% от начального депо.

При желании можно увеличивать риски, ограничивать максимальные ставки и т.д.

Сами поэкспериментируйте - понравится.

От себя: пробуйте на таймфрейме от M30 и выше.

Результат тестирования на EURUSD, H1, с 2016.01.29 по 2016.12.04:

Alligator Tester

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