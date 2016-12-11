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Alligator - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Виталий
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Торговля по индикаторам: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Мартингейл.
От автора идеи:
В общем идея проста. Как только линии группируются определенным образом, подается сигнал. Подтверждаем фракталом, а дальше как обычно.
Все функции можно отключить. То есть выключить вход, выход по индикаторам, трелинг, оставить только мартингейл и можно бездумно "косить бабло" до прихода дяди Коли:))
При оптимизации с включенным входом на Аллигаторе и Фрактале, трейлингом и выключенными мартингелом, входом на индикаторе дает неплохую прибыль при просадках 3-9% от начального депо.
При желании можно увеличивать риски, ограничивать максимальные ставки и т.д.
Сами поэкспериментируйте - понравится.
От себя: пробуйте на таймфрейме от M30 и выше.
Результат тестирования на EURUSD, H1, с 2016.01.29 по 2016.12.04:
Straddle&Trail - советник MetaTrader 5.Angry Bird (Scalping)
Советник по мотивам Ilan 1.6. Используются индикаторы iCCI(CCI, Commodity Channel Index), iRSI(RSI, Relative Strength Index).
MacdPatternTraderAll - советник MetaTrader 5. Шесть индикаторов (iMACD, MACD, Moving Average Convergence/Divergence) и четыре (iMA, MA, Moving Average). Открытие по пересечению MACD индикатора со своей сигнальной линией.MTC Neural network plus MACD
MTC Neural network plus MACD - советник MetaTrader 5.