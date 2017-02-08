CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Alligator - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vitalya_1983 | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Vladimir Karputov
1013
(26)
Alligator.mq5 (39.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea —  Vitaly,  autor del código mq5 —  barabashkakvn .

Trading usando los indicadores: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Martingale.

De parte del autor de idea:

En general, la idea es muy simple. En cuanto las líneas se agrupen de una determinada manera, se envía la señal. Confirmamos con el fractal, y luego como siempre.

Se puede desactivar todas las funciones. Es decir, desactivar la entrada, salida según los indicadores, trailing, dejar sólo martingale, y se puede «ganar pasta» sin pensar :))

En caso de la optimización con la entrada en Aligator y Fractal activada, trailing y martingale desactivado, entrada a base del indicador da un beneficio bastante bueno con las reducciones de 3-9% del depósito incial.

Si desea, puede aumentar los riesgos, limitar las apuestas máximas, etc.

Pruébelo, le va a gustar.

 Mi consejo: pruébe en el timeframe de M30 y superior.

Resultados de la prueba en EURUSD, H1, desde 2016.01.29 hasta 2016.12.04:

Alligator Tester

