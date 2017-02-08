Autor de la idea — Vitaly, autor del código mq5 — barabashkakvn .

Trading usando los indicadores: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Martingale.

De parte del autor de idea:

En general, la idea es muy simple. En cuanto las líneas se agrupen de una determinada manera, se envía la señal. Confirmamos con el fractal, y luego como siempre.

Se puede desactivar todas las funciones. Es decir, desactivar la entrada, salida según los indicadores, trailing, dejar sólo martingale, y se puede «ganar pasta» sin pensar :))

En caso de la optimización con la entrada en Aligator y Fractal activada, trailing y martingale desactivado, entrada a base del indicador da un beneficio bastante bueno con las reducciones de 3-9% del depósito incial.

Si desea, puede aumentar los riesgos, limitar las apuestas máximas, etc.

Pruébelo, le va a gustar.