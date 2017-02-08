Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Alligator - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1013
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Vitaly, autor del código mq5 — barabashkakvn .
Trading usando los indicadores: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Martingale.
De parte del autor de idea:
En general, la idea es muy simple. En cuanto las líneas se agrupen de una determinada manera, se envía la señal. Confirmamos con el fractal, y luego como siempre.
Se puede desactivar todas las funciones. Es decir, desactivar la entrada, salida según los indicadores, trailing, dejar sólo martingale, y se puede «ganar pasta» sin pensar :))
En caso de la optimización con la entrada en Aligator y Fractal activada, trailing y martingale desactivado, entrada a base del indicador da un beneficio bastante bueno con las reducciones de 3-9% del depósito incial.
Si desea, puede aumentar los riesgos, limitar las apuestas máximas, etc.
Pruébelo, le va a gustar.
Mi consejo: pruébe en el timeframe de M30 y superior.
Resultados de la prueba en EURUSD, H1, desde 2016.01.29 hasta 2016.12.04:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17156
