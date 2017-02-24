CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Alligator - Experte für den MetaTrader 5

Vitalya_1983
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1095
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor der Idee — VitalyAutor des mq5 Codes — barabashkakvn.  

Der Handel basiert auf den Indikatoren: iAlligator (Alligator) und iFractals (Fractals). Martingale.

Vom Autor der Idee:

Im Grunde genommen ist die Idee ganz einfach. Wenn die Linien sich auf eine bestimmte Weise gruppieren, wird ein Signal erzeugt. Mit dem Fraktal bestätigen und weiter wie üblich.

Alle Funktionen können deaktiviert werden. D.h. man kann Ein- und Ausstieg nach Signalen sowie Trailing deaktivieren, nur Martingale lassen und Kohle scheffeln bis Margin Call :))

Bei der Optimierung mit einem aktiviertem Einstieg bei Alligator und Fraktal, Trailing und einem deaktivierten Martingale werden keine schlechten Gewinne mit einem Rückgang von 3-9% von der ursprünglichen Einlage erzielt.

Wenn Sie wollen, können Sie das Risiko erhöhen, maximale Lotgröße begrenzen usw.

Experimentieren Sie - das wird Ihnen gefallen.

 Mein Tipp: versuchen Sie mit dem Zeitrahmen M30 und höher.

Testergebnisse auf EURUSD, H1, von 2016.01.29 bis 2016.12.04:

Alligator Tester

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17156

