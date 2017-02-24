Autor der Idee — Vitaly, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Der Handel basiert auf den Indikatoren: iAlligator (Alligator) und iFractals (Fractals). Martingale.

Vom Autor der Idee:

Im Grunde genommen ist die Idee ganz einfach. Wenn die Linien sich auf eine bestimmte Weise gruppieren, wird ein Signal erzeugt. Mit dem Fraktal bestätigen und weiter wie üblich.

Alle Funktionen können deaktiviert werden. D.h. man kann Ein- und Ausstieg nach Signalen sowie Trailing deaktivieren, nur Martingale lassen und Kohle scheffeln bis Margin Call :))

Bei der Optimierung mit einem aktiviertem Einstieg bei Alligator und Fraktal, Trailing und einem deaktivierten Martingale werden keine schlechten Gewinne mit einem Rückgang von 3-9% von der ursprünglichen Einlage erzielt.

Wenn Sie wollen, können Sie das Risiko erhöhen, maximale Lotgröße begrenzen usw.

Experimentieren Sie - das wird Ihnen gefallen.