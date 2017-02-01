CodeBaseSeções
Alligator - expert para MetaTrader 5

Vitalya_1983
Vladimir Karputov
1621
(26)
Autor da ideia — Vitalyautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Negociação segundo os indicadores: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Martingale

Autor da ideia:

Em geral, a ideia é simples. Uma vez que as linhas estão agrupadas de uma certa maneira, um sinal é enviado. Confirmamos usando o Fractal e continuamos como de costume.

Todas as funções podem ser desligadas. Ou seja, ao desativar a abertura e fechamento de posição nos indicadores, trailing, deixar apenas o martingale, é possível ganhar um monte de grana antes da chegada do cara valor-de-cobertura-adicional :))

Ao otimizar com abertura de posição, no Alligator e fractal, trailing e martingale, com a abertura de posição no indicador dá um bom lucro ao ter um drawdown de 3-9% a partir do depósito inicial na conta de negociação.

Se você preferir, você pode aumentar os riscos, limitar as apostas máximas, etc.

Experimente por si mesmo, vai desfrutar.

 Recomendo experimentar no timeframe M30 e superior.

Resultados de teste em EURUSD, H1, de 2016.01.29 a 2016.12.04:

Alligator Tester

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17156

