Autor da ideia — Vitaly, autor do código mq5 — barabashkakvn.

Negociação segundo os indicadores: iAlligator (Alligator), iFractals (Fractals). Martingale

Autor da ideia:

Em geral, a ideia é simples. Uma vez que as linhas estão agrupadas de uma certa maneira, um sinal é enviado. Confirmamos usando o Fractal e continuamos como de costume.

Todas as funções podem ser desligadas. Ou seja, ao desativar a abertura e fechamento de posição nos indicadores, trailing, deixar apenas o martingale, é possível ganhar um monte de grana antes da chegada do cara valor-de-cobertura-adicional :))

Ao otimizar com abertura de posição, no Alligator e fractal, trailing e martingale, com a abertura de posição no indicador dá um bom lucro ao ter um drawdown de 3-9% a partir do depósito inicial na conta de negociação.

Se você preferir, você pode aumentar os riscos, limitar as apostas máximas, etc.

Experimente por si mesmo, vai desfrutar.