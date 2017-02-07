请观看如何免费下载自动交易
Fractal_Keltner_x5_Cloud - MetaTrader 5脚本
真实作者: jppoton@yahoo.com
两个分形 Keltner 通道形成的云图。更多详情, 参看 作者的博客。
图例1. Fractal_Keltner_x5_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17093
WeightOscillator_Alert
趋势指标 WeightOscillator, 拥有警报, 发送邮件和推送通知到移动设备的功能。Fractional_Bands_HTF
指标 Fractional_Bands 在输入参数中有时间帧选项。
eur usd m5
智能交易系统依据 iStochastic (随机振荡器) 的信号遵照马丁格尔模式操作。Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
指标 FX5_Fractal_Keltner_x5 在输入参数中有时间帧选项。