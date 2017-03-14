私たちのファンページに参加してください
Fractional_Bands_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 858
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractional_Bands指標：:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
Fractional_Bands_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractional_Bands.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。
Fractional_Bands.ex5指標は、コンパイル後にFractional_Bands_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、指標のコードにはエキスパートの実行可能ファイルにFractional_Bands指標を含めるための対応するコードが追加されました。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。
#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractional_Bands",
e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC,0,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);
したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
図1 Fractional_Bands_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17090
