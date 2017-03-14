入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractional_Bands指標：:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Fractional_Bands_HTFリピータ指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractional_Bands.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<端末データフォルダ>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractional_Bands.ex5指標は、コンパイル後にFractional_Bands_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、指標のコードにはエキスパートの実行可能ファイルにFractional_Bands指標を含めるための対応するコードが追加されました。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されています。



#resource \\Indicators\\Fractional_Bands.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractional_Bands" ,

e_period,normal_speed,PIP_Convertor,alpha,IPC, 0 ,PriceShift,Upper_color,Middle_color,Lower_color,FontSize);

したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

図1 Fractional_Bands_HTF指標