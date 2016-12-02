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Fractal_Keltner_x5_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Два фрактальных канала Кёлтнера в облачном исполнении. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud
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Самый простой советник по взвешенному осциллятору WeightOscillator.
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