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Индикаторы

Fractal_Keltner_x5_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2204
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Два фрактальных канала Кёлтнера в облачном исполнении. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud

Рис.1. Индикатор Fractal_Keltner_x5_Cloud

Fractional_Bands_HTF Fractional_Bands_HTF

Индикатор Fractional_Bands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_WeightOscillator Exp_WeightOscillator

Самый простой советник по взвешенному осциллятору WeightOscillator.

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Трендовый индикатор WeightOscillator с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Chart on Chart Chart on Chart

Индикатор Chart on Chart выводит график другого символа на текущем графике.