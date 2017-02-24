Der Fractional_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der WeightOscillator Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.

Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.