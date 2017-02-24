CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_Keltner_x5_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
933
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Echter Autor: jppoton@yahoo.com

Zwei fraktale Keltner-Kanäle realisiert als Wolke. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Blog des Autors.

Abb.1. Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator

Abb.1. Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17093

WeightOscillator_Alert WeightOscillator_Alert

Der WeightOscillator Trendindikator. Sendet Alerts, E-Mails und Push-Benachrichtigungen an Smartphone.

Fractional_Bands_HTF Fractional_Bands_HTF

Der Fractional_Bands Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

eur usd m5 eur usd m5

Der Expert Advisor funktioniert im Martingale-Modus basierend auf Signalen des iStochastic (Stochastic Oscillator) Indikators.

Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF

Der Fractal_Keltner_x5_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.