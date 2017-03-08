コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_CCI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
852
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFractal_CCI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

EAを正しく操作するにはコンパイルされたFractal_CCI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Fractal_CCI_HTF指標

図1　Fractal_CCI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17019

Fractal_ADX Fractal_ADX

フラクタル平均方向性指数（Fractal Average Directional Index）。

TASSKlT TASSKlT

Simple trends visualizer（簡単なトレンドビジュアライザ）

MAクロス MAクロス

2つのiMAの交差に基づくエキスパートアドバイザーです。

PROphet PROphet

PROphetエキスパートアドバイザーは、2つの独立した線形パーセプトロンで構成されています。