Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FGDI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 895
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
Indicador de dimensión fractal (Fractal Graph Dimension Indicator). Para ver una descripción más completa, eche un vistazo al blog del autor.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 21.01.2009.
Fig. 1. Indicador FGDI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16916
Fractal_Bands
Bollinger Bands fractal.Expert NEWS
Expert NEWS - asesor para MetaTrader 5. Órdenes pendientes BuyStop y SellStop.
XXDPO_HTF
Indicador XXDPO con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Simplest Hedging EA ever
Solo para trabajar en cuentas con cobertura. Apertura de dos posiciones opuestas en una nueva barra.