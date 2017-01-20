CodeBaseSecciones
FGDI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: jppoton@yahoo.com

Indicador de dimensión fractal (Fractal Graph Dimension Indicator). Para ver una descripción más completa, eche un vistazo al blog del autor.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase el 21.01.2009.

Fig. 1. Indicador FGDI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16916

