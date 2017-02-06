コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

統計 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Aliaksandr Yemialyanau | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1101
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
Stat.mq5 (1.67 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

このスクリプトは、特定の期間（取引数、利益、利益率）での製品の取引の簡単な統計を表示します。

このスクリプトは、指定された期間の製品取引の簡単な統計を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11723

