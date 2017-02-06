無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
統計 - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 1101
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトは、特定の期間（取引数、利益、利益率）での製品の取引の簡単な統計を表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11723
コーシーの導函数YTG
移動平均の差の導函数コーシーの差YTG
移動平均の差です。
EMA CROSS
2つのiMAの交差MQL5ウィザード - DIDI指数売買シグナル
ブラジルのアナリスト、Odir Aguiar（Didi）が開発した指標に基づくシグナルです。