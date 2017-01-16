コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CCIの簡単な実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
975
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

適応計算期間を用いたCCIの実験。

違いはそれほど大きいわけではありませんが、重要な意味を持つ可能性があります。適応バージョンでは、誤ったシグナルの一部が単に整除されました。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16843

RSI 塗りつぶし領域の実験 RSI 塗りつぶし領域の実験

RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。

浮動レベルでのRSI実験 浮動レベルでのRSI実験

浮動レベルでのRSI実験

RSIの二重ストキャスティクス RSIの二重ストキャスティクス

RSIの二重ストキャスティクス

RSI浮動の二重ストキャスティクス RSI浮動の二重ストキャスティクス

RSIの二重ストキャスティクスは、OB/OS条件に対して固定レベルの代わりに浮動レベルを使用します。