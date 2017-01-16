無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCIの簡単な実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
適応計算期間を用いたCCIの実験。
違いはそれほど大きいわけではありませんが、重要な意味を持つ可能性があります。適応バージョンでは、誤ったシグナルの一部が単に整除されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16843
