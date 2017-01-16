無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RSI 塗りつぶし領域の実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ
浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加によるRSIの実験。
浮動レベルでのRSI実験
このバージョンのRSIは、RSIがどのように内部的に計算されるかをさまざまな方法で「実験」しています。
CCIの簡単な実験
適応計算期間を用いたCCIの実験。RSIの二重ストキャスティクス
