記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
浮動レベルでのRSI実験 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 994
浮動レベルでのRSI実験
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16841
RSI実験
このバージョンのRSIは、RSIがどのように内部的に計算されるかをさまざまな方法で「実験」しています。チャート上のT3 Velocity
T3 velocityにチャート上バージョンができました。
RSI 塗りつぶし領域の実験
RSIの浮動レベルを超えたときの塗りつぶし領域の単純な追加による実験。CCIの簡単な実験
適応計算期間を用いたCCIの実験。