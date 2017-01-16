RSXは「スムーザーRSI」として定義されるのが最も普通ですが、これはほとんどの場合には正しいです。



RSXはその計算において、期間1を使用して、モメンタム呼ぶことができるものを使用します。このバージョンはバリエーションであり、代わりに任意のモメンタムの長さを使用することができます。もちろん、モメンタムの期間が長くなるとラグが生じますが、適度に長くされる場合にはいくつかの誤ったシグナルを取り除くことができます。

