コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RSXバリエーション - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
954
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

RSXは「スムーザーRSI」として定義されるのが最も普通ですが、これはほとんどの場合には正しいです。

RSXはその計算において、期間1を使用して、モメンタム呼ぶことができるものを使用します。このバージョンはバリエーションであり、代わりに任意のモメンタムの長さを使用することができます。もちろん、モメンタムの期間が長くなるとラグが生じますが、適度に長くされる場合にはいくつかの誤ったシグナルを取り除くことができます。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16817

Elderオートエンベロープ Elderオートエンベロープ

アップグレードされた指標で、新しい価格タイプと異なる表示タイプが追加されました。

Tushar ChandeのDMI Tushar ChandeのDMI

動的モメンタム指数

二重平滑EMA 二重平滑EMA

二重平滑EMA指標のグラデーション版。

二重平滑EmaのガッピーMMA 二重平滑EmaのガッピーMMA

このバージョンでは、通常の移動平均のかわりに二重平滑EMAが使用されいます。