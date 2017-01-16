コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Elderオートエンベロープ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1383
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

新しい価格タイプと異なるディスプレイタイプが追加されてアップグレードされました。

コードも最適化されました（CPU使用量を減らすため）。



MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16807

Tushar ChandeのDMI Tushar ChandeのDMI

動的モメンタム指数

ドンチャンチャネルMTF ドンチャンチャネルMTF

ドンチャンチャネルの多時間枠版。

RSXバリエーション RSXバリエーション

RSXのこのバージョンでは、代わりに任意のモメンタムの長さを使用することができます。

二重平滑EMA 二重平滑EMA

二重平滑EMA指標のグラデーション版。