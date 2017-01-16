無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elderオートエンベロープ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1383
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
新しい価格タイプと異なるディスプレイタイプが追加されてアップグレードされました。
コードも最適化されました（CPU使用量を減らすため）。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16807
