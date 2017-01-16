無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ローソク足タイマー - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はローソク足が終了するまでの残り時間を表示します。色とフォントサイズは選択できます。
マルチパス平均
マルチパス平均のMetaTrader 5の版はマルチ加重MAに似ていますが、LWMAだけでなく16種類の平均の追加が可能です。Ehlersフィッシャー逆変換
これは、使用可能な異なるRSI計算の選択肢を追加したEhlers逆フィッシャー変換です。
グリッドメーカー
この指標は異なる方法で設定できる縦横の線を示します。取引セッションの開閉
これは取引セッションの指標です。