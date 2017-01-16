コードベースセクション
インディケータ

ローソク足タイマー - MetaTrader 5のためのインディケータ

Mladen Rakic | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
この指標はローソク足が終了するまでの残り時間を表示します。色とフォントサイズは選択できます。



