WPR_Histogram_Round_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWPR_Histogram_Round指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはWPR_Histogram_Round.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 WPR_Histogram_Round
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16784
Exp_GStop
このエキスパートアドバイザーは、総損失/利益が事前定義された制限を超えた場合、すべてのポジションをクローズします。Swingchart
ギャンのスイングチャートとハイブリッドジグザグの実装です。
Exp_CenterOfGravityCandle
Exp_CenterOfGravityCandlesエキスパートアドバイザーはCenterOfGravityCandles指標のシグナルに基づいています。OpenTicks
前の4つのバーの分析に基づく非指標システムです。部分決算を実装しました。