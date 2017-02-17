無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MFI_Histogram_Round_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 776
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMFI_Histogram_Round指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはMFI_Histogram_Round.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 MFI_Histogram_Round_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16761
Exp_GTakeProfit
このエキスパートアドバイザーは、総利益が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。Exp_GStopLoss
このエキスパートアドバイザーは、総損失が事前定義された制限を超えた場合にすべてのポジションを決済します。
MTCコンボ
このエキスパートアドバイザーは、標準的なトレンド戦略とトレンドに逆らって市場に参入するように訓練された2層のニューラルネットワークに基づいています。Swingchart
ギャンのスイングチャートとハイブリッドジグザグの実装です。