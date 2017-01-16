トレンドを判断するために浮動レベルを使用するT3指標



指標は、価格の拡張セット（22種類）を使用して作成され、浮動レベルを使用しているため、3つの異なる条件を使用して色を変更（およびそれに応じてアラート）することができます。

外側のレベルが交差したとき

中間（ゼロ）レベルが交差したとき

T3の勾配が変化したとき

これはすでに多時間軸です（metatrader 5のすべての利用可能な時間軸の通常のセットを持ち、このバージョンを多時間軸で動作させるには他の指標は必要ありません）。

「オリジナルT3」オプションに関する追加情報は、（当初は別の取引プラットフォームで最初に適用された）T3修正の著者によって提供されました。

Bob Fulks著、Alex Matulich 4/2003修正

T3 Averageは基本的に従来の移動平均と指数移動平均と同じくローパスフィルタです。しかしながら、T3 Averageは、より急峻なロールオフを示し、高周波ノイズをより良好にフィルタリングし、時系列の低周波成分をよりよく保存します。



T3平均のラグを伝統的な移動平均のラグと等価にするために「Length」パラメータが2で割られます。この方法では、AverageまたはxAverageのドロップイン置換としてT3 Averageを使用して、同じ遅延を得ることができますが、ノイズフィルタリングは改善されます。

浮動レベルの追加によって、T3は通常どおりに（平均の一種として）使用することができます。フローティングレベルは「オンチャートオシレータ」の一種となっており、通常「売られ過ぎ」および「買われ過ぎ」レベルと呼ばれる浮動レベルで使用できますが、そのような方法ではなく、新しい動向形成のためのシグナルとして、または以前に確立された動向確認のためにの使用が推奨されます。



