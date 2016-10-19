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Индикаторы

MACDCandleTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2700
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.

Рис.1. Индикатор MACDCandleTrend

Рис.1. Индикатор MACDCandleTrend

Exp_Trigger_Line Exp_Trigger_Line

Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line.

Trigger_Line_HTF Trigger_Line_HTF

Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Envelopes ATR MT5 Envelopes ATR MT5

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.

XMACandles XMACandles

Индикатор XMA в свечном виде.