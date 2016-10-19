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MACDCandleTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием в качестве торговых сигналов изменение цвета свечек индикатора MACDCandle.
Рис.1. Индикатор MACDCandleTrend
Exp_Trigger_Line
Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line.Trigger_Line_HTF
Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Envelopes ATR MT5
Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.XMACandles
Индикатор XMA в свечном виде.