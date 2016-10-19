Индикатор Trigger_Line с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_Trigger_Line построен на основе сигналов индикатора Trigger_Line.

Индикатор показывает отклонение верхней и нижней границы диапазона колебаний символа, рассчитанный по ATR этого символа.

Индикатор XMA в свечном виде.