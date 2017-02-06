無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MFI_Slowdown指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、指標に色のついた矢印が表示された場合には、バーが閉じるときに形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたMFI_Slowdown.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャートでの約定の例
H6での2015のGBPJPYのテスト結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16561
