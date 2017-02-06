他のティック指標とは異なり、メインチャートの履歴がバーの上に直接表示されます。「スプレッド」履歴は、各バーの形成プロセスとともにはっきりと見ることができます。現在のリアルタイムバーの形成を視覚的に示します。

警告

指標がチャート上に表示されるすべての時間間隔の価格ティック履歴を表示するので、ビジュアライゼーションのためのティック数は、数十万および数百万になる可能性があります。指標の動作はこのような重い負荷によって遅くなります。たとえば、H1の最小スケールでは、目に見える間隔が数ヶ月に達することがあります。. 数百万ティックを読み込んで表示するには指標は非常に低速で動作します。

ティックを監視する場合は、詳細な価格履歴を表示できるように 小さなTF（最大M5）と大きいスケールを使用 することが論理的です（上記の図 ）。

この指標はブログから取られて、配列のオーバーフローを治すために若干修正されました。対応するLowAskとHighBidの間の領域の塗りつぶしを追加しました（数行）。指標のOOP構成や未使用のmqhファイルなどの超過分の多くはオリジナルから削除されました。

驚くほどに（指標バッファは全くありません）安定していますが、

そのデザインは最適とは程遠いものです。明らかに、これは、書かれた時点でCopyTicks関数の多くのバグがまだ修正されていなかったためです。ただし、履歴データは正確かつ迅速に表示されます（速度は大幅に向上される余地があります）。

iCustomとIndicatorCreateでこの指標を指定することは無意味です。指標バッファがありません。これは履歴の視覚化のためだけに役立つものです。そして、実際には、主な機能の特定の一致のための指標としてのみ設計されています。

たとえば、EAと同じです。

#property strict #include <fxsaber\ChartObjects\ChartObjectTicks.mqh> CHARTOBJECTTICKS ChartObject; void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam ) { EVENTBASE::MyEvent(id, lparam, dparam, sparam); } void OnTick ( void ) { if (:: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ) <= :: ChartGetInteger ( 0 , :: CHART_VISIBLE_BARS )) ChartObject.Visual(); }

つまり、インタラクティブなグラフィックオブジェクトのカスタムタイプの1つを使用するだけです。したがって、逆説的に、この指標は形式的にしかMTプログラムの技術的形態である指標ではありません。

このオブジェクトの透明度レベルは、入力パラメータで設定できます。

指標は自立しており、標準ライブラリは使用していません。

端末手段を使用してスクリーンショットを作成することは問題です。 端末が表示しているものと一致しないことがあります。.

MetaTrader 4に準拠していますが、もちろん何も表示されません（CopyTicksデータなし）。