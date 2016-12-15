コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

適応ラゲール - MetaTrader 5のためのインディケータ

mladen | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Mladen Rakic
ビュー:
1304
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

通常の20種類の価格設定の適応ラゲールフィルタ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16522

Blau T3 ECO Blau T3 ECO

新しい表示タイプとスタイルを持つBlau T3 ergodicローソク足オシレータ

追加的なフィルタ付きのALMA 追加的なフィルタ付きのALMA

浮動レベルと追加的なフィルタを持つALMA

Aroonオシレータ Aroonオシレータ

視覚的に新しい古典的なAroonオシレーター

モメンタムピンボールv.2 モメンタムピンボールv.2

オリジナルのモメンタムピンボールにいくつかの変更を加えました。