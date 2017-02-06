入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_RSI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはDelta_RSI.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 Delta_RSI_HTF指標