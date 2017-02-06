ColorXvaMA_Digit_StDev指標のシグナルに基づいた取引システムです。シグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた点が表示された場合に形成されます。市場エグジットシグナルは指標の変化方向がポジションと反対である場合に生成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたColorXvaMA_Digit_StDev.ex5指標ファイルが必要です。このファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャートでの約定の例

H8での2015のEURUSDのテスト結果：







図2 検証結果のチャート