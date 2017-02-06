無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 964
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むATR_Channels_Cloud_Digit指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはatr_channels_cloud_digit.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16419
Exp_i4_DRF_v2
Exp_i4_DRF_v2エキスパートアドバイザーはi4_DRF_v2指標の色の変化に基づいています。JSatlCandle
ローソク足のシーケンスとして実装されたJSatl指標です。
Exp_JSatlCandle
Exp_JSatlCandleエキスパートアドバイザーはJSatlCandle指標のシグナルに基づいています。Exp_Bear_Bulls_Power
Exp_Bear_Bulls_PowerエキスパートアドバイザーはBear_Bulls_Power指標の色の変化に基づいています。