Indikatoren

ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator ATR_Channels_Cloud_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator atr_channels_cloud_digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16419

