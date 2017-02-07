und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 863
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator ATR_Channels_Cloud_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator atr_channels_cloud_digit.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16419
Der Experte Exp_i4_DRF_v2 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators i4_DRF_v2 gebaut.JSatlCandle
Der Indikator JSatl in einer Kerzen-Form.
Der Experte Exp_JSatlCandle wurde aufgrund der Signalen des Indikators JSatlCandle gebaut.Exp_Bear_Bulls_Power
Der Experte Exp_Bear_Bulls_Power wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators Bear_Bulls_Power gebaut.