ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中带有时段选择选项的 ATR_Channels_Cloud_Digit 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 atr_channels_cloud_digit.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16419
