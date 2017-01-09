Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - indicador para MetaTrader 5
1479
Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador atr_channels_cloud_digit.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16419
