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Индикаторы

ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2209
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора atr_channels_cloud_digit.mq5.

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Рис.1. Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF

Exp_i4_DRF_v2 Exp_i4_DRF_v2

Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.

JSatlCandle JSatlCandle

Индикатор JSatl в свечном виде.

Exp_JSatlCandle Exp_JSatlCandle

Эксперт Exp_JSatlCandle построен на основе сигналов индикатора JSatlCandle.

JSatl_Digit_System_HTF JSatl_Digit_System_HTF

Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.