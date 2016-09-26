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ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора atr_channels_cloud_digit.mq5.
Рис.1. Индикатор ATR_Channels_Cloud_Digit_HTF
Exp_i4_DRF_v2
Эксперт Exp_i4_DRF_v2 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v2.JSatlCandle
Индикатор JSatl в свечном виде.
Exp_JSatlCandle
Эксперт Exp_JSatlCandle построен на основе сигналов индикатора JSatlCandle.JSatl_Digit_System_HTF
Индикатор JSatl_Digit_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.