Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
Exp_JSatlCandle.mq5 (13.04 KB) ビュー
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
JSatl.mq5 (13.6 KB) ビュー
JSatlCandle.mq5 (15.27 KB) ビュー
Exp_JSatlCandleエキスパートアドバイザーはJSatlCandle指標のシグナルに基づいています。シグナルはバーが閉じるときに指標のローソク足の色に変化があった場合に形成されます。

コンパイルされたJSatl.ex5とJSatlCandle.ex5を<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

下記の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの約定の例

図1　チャートでの約定の例

H6での2015のEURUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16427

